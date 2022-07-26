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Дороги, мосты, жильё. На завершение ряда объектов Президент выделил 350 млн рублей

26 июля 2022 18:59
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Новости Беларуси. Новые дороги и арендное жилье. Президент увеличил государственную инвестпрограмму на 2022 год до миллиарда рублей. Дополнительно на завершение ряда объектов будет выделено 350 миллионов.

Дороги, мосты, жильё. На завершение ряда объектов Президент выделил 350 млн рублей-1

В списке – дороги и мосты, станции обезжелезивания воды, арендное жилье для военных и госслужащих. Деньги направят и на проекты, от финансирования которых отказались международные доноры.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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