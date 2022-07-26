Дороги, мосты, жильё. На завершение ряда объектов Президент выделил 350 млн рублей

Новости Беларуси. Новые дороги и арендное жилье. Президент увеличил государственную инвестпрограмму на 2022 год до миллиарда рублей. Дополнительно на завершение ряда объектов будет выделено 350 миллионов.

В списке – дороги и мосты, станции обезжелезивания воды, арендное жилье для военных и госслужащих. Деньги направят и на проекты, от финансирования которых отказались международные доноры.