Новости Беларуси. Во Дворец Независимости прибыла делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С гостем Александр Лукашенко встретится лично.

Также в программе рабочего визита главы российской северной столицы в Минск запланированы многочисленные встречи с высшими должностными лицами Беларуси, в ходе которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Также ожидается, что Петербургская делегация посетит ряд наших промышленных предприятий.