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Во Дворец Независимости прибыла делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором

01 февраля 2022 08:21
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Новости Беларуси. Во Дворец Независимости прибыла делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С гостем Александр Лукашенко встретится лично.  

Также в программе рабочего визита главы российской северной столицы в Минск запланированы многочисленные встречи с высшими должностными лицами Беларуси, в ходе которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Также ожидается, что Петербургская делегация посетит ряд наших промышленных предприятий.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Беглов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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