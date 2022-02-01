Около 50 тысяч рублей победителю. Конкурс на лучший проект к Году исторической памяти стартовал в Гродненской области

Новости Беларуси. Авторам лучшего проекта к Году исторической памяти дадут финансирование на его реализацию. В Гродненской области сегодня, 1 февраля, стартует конкурс гражданских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Включиться в борьбу за денежные призы может любой житель региона или инициативная группа. Главное, чтобы проект был направлен на сохранение и популяризацию истории белорусского народа и государства. Это может быть создание музея, реставрация знаковых объектов, разработка велосипедного или пешего маршрута, благоустройство территорий и памятников или вовсе совершенно неожиданная идея, навеянная дыханием прошлого. Также организаторы готовы поддержать проекты по сохранению белорусских духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи. Каждая из инициатив-победителей получит около 50 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета.

Анатолий Никитин, председатель Гродненской областной ассоциации местных Советов депутатов:

Нам пошли навстречу власти области, чтобы этот год прошел не только, как мероприятия, но и что-то сделали. А белорусский народ, многострадальный народ, он имеет большую историческую биографию. И надо эту биографию показывать не только в газетах, не только в прессе, но и в жизни. А у нас даже в городе, мы считаем, что недостаточно памятных мест для памяти погибших героев в годы Великой Отечественной войны, да все войны!