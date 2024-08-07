Во Дворце Республики чествовали лучших представителей строительной отрасли

Более полутысячи представителей строительной сферы приглашены 7 августа во Дворец Республики. Здесь прошло торжественное мероприятие в честь профессионального праздника и 30-летия образования профильного Министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто строит и созидает, лучшие из лучших – получили заслуженные награды за вклад в развитие и процветание родной страны и ее граждан. Знак «Ганаровы будаўник» вручен 91 профессионалу строительной отрасли. На сцене прозвучали и имена победителей республиканских конкурсов на лучшего каменщика и машиниста башенного крана. Опираясь на крепкий фундамент опыта мастеров своего дела, выстроили и планы на перспективу. В приоритете – возведение жилищного фонда, в том числе арендных квартир.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Сегодня мы в первую очередь сконцентрировали усилия на тех, кто не в состоянии даже с помощью господдержки возвести жилье для себя в собственность. Поэтому мы резко увеличили, нарастили объемы арендного жилья. Для разных категорий: это касается военных и других профессий. Эта динамика будет продолжаться и в следующем году. Порядка полумиллиона квадратных метров арендного жилья будет вводиться.