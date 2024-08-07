Квадробика – путь, обратный эволюции? Психиатры о молодёжных субкультурах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Это пришло из Японии и Южной Кореи. Мы прекрасно знаем, что там очень сильно развито. Это по всему миру обсуждают эту проблему. Все, что связано с этой субкультурой, аниме, это все так или иначе связано с порнографией. Есть в этом отклонения? Всегда были и есть субкультуры. На смену одной субкультуре приходит иная субкультура, да? Соответственно, в настоящее время это так, да? Вот есть фурри, есть квадроберы.

Александра Кучинская, врач-психиатр-нарколог РНПЦ психического здоровья:

Все, что недеструктивно, это безопасно. И, соответственно, если человек, индивидуум экспериментирует, изучает себя – пожалуйста. Но если мы уже говорим о том, что он теряет иллюзорную действительность, тогда, когда уже размытая идентичность личности идет, то это уже будет проблемой. Григорий Азаренок:

В Японии живет мужчина, который уже весь оброс, который живет в таком вот меховом костюме, он недавно завел себе друга, то есть еще одного такого же мужчину-собаку, и они, по крайней мере, как это пишут в СМИ, именно так и живут. Если взять за веру теорию Дарвина, то мы обратный путь начинаем проделывать какой-то или что?

Александра Кучинская:

Ну, во-первых, стоит поговорить с данными людьми, что они в это вкладывают. Это их интерес, это их увлечение. Они играют таким образом, они выдумывают себе персонажей и пытаются их соответствовать. То есть они конкретно не соответствуют какому-то определенному животному. Они выдумывают персонаж из мифологии, из литературы и, соответственно, формируют личность. Но снимая костюмы, они становятся обычными людьми и ничем не мешают жить ни себе, ни другим людям.