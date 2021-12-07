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Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности

07 декабря 2021 08:05
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Новый год – время сиять. Сверкающие гирлянды любую обстановку способны превратить в тлеющий кошмар… Но чтобы на праздник вместо Деда Мороза к вам не явились пожарные, «зажигать» следует с умом.  

Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности-1

Андрей Давидович, инспектор Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:  
Новогодние гирлянды могут в себе нести и опасность. Перед эксплуатацией стоит обратить внимание на целостность гирлянды и ее элементов. То есть это электрическая вилка, необходимо проверить, чтобы у нас не было видимых повреждений, трещин. Также обратить внимание на электрический шнур, убедиться, что нет переломов. Проверить индекс эксплуатации, то есть IP – степень защиты, 54 и менее – такая гирлянда может использоваться только в домашних условиях. Чтобы ее повесить для украшения частного дома снаружи, она не приспособлена.  

Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности-4

Выбирая те самые новогодние огоньки, сперва определитесь с их назначением: будет это уличный вариант либо комнатный. Идеально для дома – низковольтные гирлянды с адаптером в комплекте. Вся необходимая информация о товаре должна быть на упаковке.  

Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности-7

Кирилл Довгель, продавец- консультант:  
Современная упаковка должна иметь такие основные показатели, как точный метраж. Здесь, например, 10 метров. Определенный оттенок, здесь холодный. Также их режимы должны быть четко обозначены, их здесь 8. Степень защиты, информация о производителе тоже должны быть указаны на коробке. Гарантия на гирлянды составляет от полугода и более.  

Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности-10

Как бы сказочно ни смотрелось ожерелье фонариков на веточке ели у камина, такое оформление интерьера может оказаться опасным для жизни. Использование гирлянд вблизи открытого огня запрещено. Не стоит украшать ими трубопроводы и газопроводы. Не перегружайте электрическую сеть и не оставляйте иллюминацию без присмотра. Пусть в самую волшебную ночь в году огонь сверкает только в ваших глазах.  

# Новый год # общество # Андрей Давидович # Кирилл Довгель # Мария Кронда # Фотофакт

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