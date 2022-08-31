Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?

Новости Беларуси. Удивляет архитектурным своеобразием, величием и историей создания. Такими впечатлениями делятся те, кто посетил Дворец Независимости. 31 августа там вновь встречали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект национальной гордости открыли для представителей Белорусского автомобильного завода, работников юстиции и профсоюзных активистов: всего более полусотни человек. Они прошлись по знаменитым залам дворца, которые в разное время встречали самых высоких и почетных гостей, в том числе и зарубежных. Не каждому посчастливится попасть в политическое закулисье, в стенах которого звучат ключевые заявления и принимаются судьбоносные решения.

Кирилл Ермоленко, начальник бюро технологических маршрутов БелАЗа:

Я раньше был очень много наслышан о данном месте, но никогда не удавалось сюда попасть. И когда выдалась возможность, конечно же, сразу согласился, потому что данное здание производит неизгладимое впечатление.

Марина Добровольская, заместитель начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:

Впечатлил комплекс и то, когда нас встретили и рассказали идею создания патриотического комплекса на Победителей, начиная от стелы и заканчивая Дворцом Независимости. Мы очень рады тому, что мы сегодня здесь, осматриваем все залы. Предоставлена нам возможность для фотографирования. Масса положительных эмоций, которые нас переполняют.