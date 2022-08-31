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Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?

31 августа 2022 14:09
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Новости Беларуси. Удивляет архитектурным своеобразием, величием и историей создания. Такими впечатлениями делятся те, кто посетил Дворец Независимости. 31 августа там вновь встречали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?-1

Объект национальной гордости открыли для представителей Белорусского автомобильного завода, работников юстиции и профсоюзных активистов: всего более полусотни человек. Они прошлись по знаменитым залам дворца, которые в разное время встречали самых высоких и почетных гостей, в том числе и зарубежных. Не каждому посчастливится попасть в политическое закулисье, в стенах которого звучат ключевые заявления и принимаются судьбоносные решения.  

Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?-4

Кирилл Ермоленко, начальник бюро технологических маршрутов БелАЗа:  
Я раньше был очень много наслышан о данном месте, но никогда не удавалось сюда попасть. И когда выдалась возможность, конечно же, сразу согласился, потому что данное здание производит неизгладимое впечатление.  

Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?-7

Марина Добровольская, заместитель начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:  
Впечатлил комплекс и то, когда нас встретили и рассказали идею создания патриотического комплекса на Победителей, начиная от стелы и заканчивая Дворцом Независимости. Мы очень рады тому, что мы сегодня здесь, осматриваем все залы. Предоставлена нам возможность для фотографирования. Масса положительных эмоций, которые нас переполняют.  

Во Дворце Независимости новые гости. Кому повезло попасть на экскурсию в этот раз?-10

Решение о строительстве статусного для страны объекта глава государства принял в 2011 году. И уже в 2015 возведенный белорусскими мастерами Дворец Независимости был открыт. Со временем ознакомительные экскурсии по нему стали традиционными. Только в 2022 году на них побывали более 3 500 человек, многие из регионов.  

# Государственная социальная политика # общество # Кирилл Ермоленко # Марина Добровольская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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