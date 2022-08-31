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Посол ОАЭ в Беларуси: мы намерены развивать отношения в образовании, здравоохранении и в сфере высоких технологий

31 августа 2022 13:47
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Новости Беларуси. Ориентир – инновации и экспортный потенциал. Вопросы сотрудничества столичного региона и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Посол ОАЭ в Беларуси: мы намерены развивать отношения в образовании, здравоохранении и в сфере высоких технологий-1

На встрече в облисполкоме стороны обозначили перспективные совместные проекты в сельском хозяйстве, туризме, строительстве и образовании. Особый акцент придается развитию высоких технологий. Причем партнеров интересует белорусский опыт.

Посол ОАЭ в Беларуси: мы намерены развивать отношения в образовании, здравоохранении и в сфере высоких технологий-4

Ибрагим Салим Мохаммед Аль-Мушаррах, посол ОАЭ в Беларуси:
Я нахожусь в Беларуси три месяца, но за это время успел посетить ключевые учреждения страны, различные организации и предприятия. Также мы намерены развивать наши отношения в сферах образования и здравоохранения. Другие сферы, которые я вижу, это высокие технологии. Я поражен тем уровнем, которого удалось достичь.

«Это ворота для поставки товаров во многие страны». Что рассказал Турчин после встречи с послом ОАЭ? Читайте здесь.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Ибрагим Салим Мохаммед аль-Мушаррах # Александр Турчин # Фотофакт

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