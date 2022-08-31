Посол ОАЭ в Беларуси: мы намерены развивать отношения в образовании, здравоохранении и в сфере высоких технологий

Новости Беларуси. Ориентир – инновации и экспортный потенциал. Вопросы сотрудничества столичного региона и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ибрагим Салим Мохаммед Аль-Мушаррах, посол ОАЭ в Беларуси:

Я нахожусь в Беларуси три месяца, но за это время успел посетить ключевые учреждения страны, различные организации и предприятия. Также мы намерены развивать наши отношения в сферах образования и здравоохранения. Другие сферы, которые я вижу, – это высокие технологии. Я поражен тем уровнем, которого удалось достичь.