На «Октябрьской» Метрович задал детям каверзные вопросы и подарил подарки

Новости Беларуси. Не бегать и не прыгать по платформе, а еще не пытаться открыть самостоятельно двери. Сотрудники метрополитена провели традиционную профилактическую акцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В игровой форме детям напомнили основные правила безопасности в подземке. На самой оживленной станции, «Октябрьской», милый и очень образованный анимационный персонаж Метрович задавал каверзные вопросы. За правильный ответ – подарки. Красочные листовки, сувениры, сладости. И, конечно, обязательное селфи.

Андрей Синица, представитель службы безопасности Минского метрополитена:

Всегда идем навстречу маленьким нашим гражданам и ведем профилактическую работу по безопасности, как себя вести, как заходить в метрополитен, как себя вести на платформе, как проходить линейку АКП.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

В различных школах, в различных районах Минска проводятся уроки по безопасности, где также работники службы движения, службы безопасности, тот же наш замечательный Метрович общаются с детьми начальных классов и в игровой форме рассказывают им, как себя вести.