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Все нашего Батьку уважают, он за народ идёт! Белоруска о Лукашенко

17 октября 2024 16:16
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Все нашего Батьку уважают, он за народ идёт! Белоруска о Лукашенко-2

Валентина Масалова, сортировщик материалов, изделий и полуфабрикатов Витебского мехового комбината:
Смотрим телевидение, и мы же слышим, как все говорят: о, ваш Батька, ваш Батька. Все его, по-моему, уважают, и другие страны. Может, поэтому и не хотят с нами войны. Вообще он в этом плане молодец. Он за народ идет, народ за ним. Как он приезжал в Витебск, говорил со студентами, общался, что чуть-чуть там выступали студенты, но это же не так страшно. Все успокоились, все тихо, спокойно.

Все нашего Батьку уважают, он за народ идёт! Белоруска о Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лучше жить где-то немножко беднее, ну совсем вот бедно, как мы живем. Бедные, бедные мы, нищие, обездоленные. Чем воевать, как это у нас происходит за пределами нашей страны. И я вам говорил, что война идет не только там, она у нас идет. Но я просто пытаюсь, как еще и главнокомандующий Вооруженными силами, уберечь вас, чтобы вы не почувствовали вот этого напряжения военного.

Валентина Масалова:
Ну, требует – значит, надо так. Поэтому у нас все есть в стране. И мир у нас, и все. Нет войны – это самое главное.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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