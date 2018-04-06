Уникальная методика и личные секреты приготовления: белорусы к Пасхе скупают куличи у кондитера из Франции

Новости Беларуси. Пасхальные куличи с французским акцентом. Изысканность и оригинальность – главные ингредиенты на кухне одной из пекарен столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Куличи для белорусов печет кондитер из Франции. У молодого кондитера своя методика и личные секреты приготовления сладких шедевров. К Пасхе работы невпроворот. За день из рук французского мастера рождается порядка тысячи куличей, не считая традиционных круассанов и муссовых пирожных. Всего здесь – более полусотни видов кондитерских изделий, свыше 20-ти хлеба и 15-ти – выпечки.

Жоффруа Террасон, шеф-пекарь:

Эти куличи – микс из французского, итальянского и белорусского рецептов приготовления. Это и сделало наш продукт уникальным. Его невозможно найти больше нигде в Беларуси.