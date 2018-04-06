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7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта

06 апреля 2018 19:51
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Новости Беларуси. И вновь временные неудобства. Как и в минувшие выходные, 7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта-1

На участке от Ленина до Свердлова ремонтируют трамвайные пути. В объезд придется ехать не только автомобилям, но и общественному транспорту.

# общество # Дорожное движение # Фотофакт

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