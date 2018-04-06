7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта

Новости Беларуси. И вновь временные неудобства. Как и в минувшие выходные, 7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. И вновь временные неудобства. Как и в минувшие выходные, 7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На участке от Ленина до Свердлова ремонтируют трамвайные пути. В объезд придется ехать не только автомобилям, но и общественному транспорту.