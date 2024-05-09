Внучка Героя СССР Коржа: «Когда дед приехал и сказал, что начнётся война, ему никто не поверил»

Многострадальная земля Беларуси всегда принимала на себя огонь войны, будь то война 1812 года или Первая мировая и события, за ней последовавшие. Конечно же, огонь Великой Отечественной – это отдельная боль и память нашего народа.

Юлия Самусенко, ведущая: Но как бы ни было больно и страшно, Беларусь всегда сражалась. Партизаны – это слово пришлось выучить фашистам, кричали они его довольно часто. Организатором и командиром первого партизанского отряда стал Василий Захарович Корж.

Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза В.З. Коржа:

На этой улице я редко бываю, но когда я сюда попадаю, мы всегда вспоминаем деда с огромной любовью, восторгом.

Он не был строгим, но был справедливым. Если что-то неправильно делали, он всегда нам говорил: ребята, давайте сделаем так, чтобы такого больше не было. Всегда нам помогал в учебе, работе.

Его соратники прошли с ним Испанию. Проработал в Испании перед Великой Отечественной войной, 1937 год. Он работал там инструктором по обучению испанцев ведению партизанской войны. То есть человек был подготовленный и знающий. Ему за это при отъезде из Испании вручили ружье. Когда дед приехал и сказал, что начнется война, ему никто не поверил. В 1941-м началась война. Но все его соратники были подготовлены. Эти 16 человек – это был костяк подготовленных людей. На восьмой день войны они дали первый бой.