«Поднялась на защиту и наша большая семья». Пообщались с ветераном ВОВ Ефросинией Базылевой

Ефросиния Базылева, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда началась Великая Отечественная война, мы жили под Могилевом, в двух километрах от города Могилева. И впервые, когда по микрофону передали: «Родина-мать в опасности. Началась Великая Отечественная война». И фашисты направили на город Могилев все свое начальство и передали, во что бы то ни стало город Могилев в течении двух-трех дней уничтожить и убить всех, пойти дальше под Смоленск.

И весь народ наш родной поднялись на защиту нашего города. От мала до велика. Поднялась на защиту и наша большая семья, состоящая из девяти человек: папа и мама, семеро детей. Три дочери: сестра Вера, она работала на станции города Могилев в столовой, другая сестра Мария Ивановна работала в школе и заканчивала заочно первый курс географический и знала очень хорошо немецкий, и третья – Ольга, работала на шелковой фабрике и в детском саду воспитательницей. Брат Василий служил разведчиком в армии. И трое нас: Саша закончил семь классов, Миша – пять, а я – три. И вот вся наша семья поднялась на защиту нашей родины.