Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ

В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь пообщались с Натальей Яцкевич, заведующей научно-экспедиционным отделом музея истории Великой Отечественной войны. Расскажем об очень важном проекте.

Алеся Алехнович, ведущая: Как появилась идея данной выставки? Кто ее организатор? И кто принимает участие в ее реализации?

Наталья Яцкевич, заведующая научно-экспедиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Стояла задача – цельно показать весь процесс освобождения Беларуси с 1943-го и до июля 1944 года, когда была поэтапно освобождена вся территория Беларуси совместно с белорусскими партизанами. Здесь все это цельно собрано. Самое главное – в этом проекте участвуют наши коллеги из разных музеев Беларуси, а также Российской Федерации.

На небольшой площади, в одном зале, разделенном на три части, мы показываем весь процесс освобождения Беларуси Красной армией. Боевую деятельность белорусских партизан. Светодиодная линия говорит, как шаг за шагом, город за городом, деревня за деревней шло освобождение Красной армией территории Беларуси.