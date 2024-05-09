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Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ

09 мая 2024 12:27
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В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь пообщались с Натальей Яцкевич, заведующей научно-экспедиционным отделом музея истории Великой Отечественной войны. Расскажем об очень важном проекте.

Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ-1

Алеся Алехнович, ведущая:
Как появилась идея данной выставки? Кто ее организатор? И кто принимает участие в ее реализации?

Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ-4

Наталья Яцкевич, заведующая научно-экспедиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Стояла задача – цельно показать весь процесс освобождения Беларуси с 1943-го и до июля 1944 года, когда была поэтапно освобождена вся территория Беларуси совместно с белорусскими партизанами. Здесь все это цельно собрано. Самое главное – в этом проекте участвуют наши коллеги из разных музеев Беларуси, а также Российской Федерации.

На небольшой площади, в одном зале, разделенном на три части, мы показываем весь процесс освобождения Беларуси Красной армией. Боевую деятельность белорусских партизан. Светодиодная линия говорит, как шаг за шагом, город за городом, деревня за деревней шло освобождение Красной армией территории Беларуси.

Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ-7

Мы применили новый технический прием в экспозиции – так называемые проекционные инсталляции, или ожившие фотографии. Это документальные фотографии из фондов нашего музея.

Подробнее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Яцкевич # Алеся Алехнович

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