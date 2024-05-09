«Здесь погибли 546 тысяч». Историк назвал ужасающие цифры о лагере смерти «Тростенец»

Екатерина Яцкевич, ведущая: Именно в этих вагонах привозили обреченных на смерть людей. И никогда слово «Минск» не выглядело так страшно. На месте памяти пообщались с доцентом кафедры исторического факультета Кузьмой Козаком.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Три миллиона белорусов погибли в годы войны. И местами памяти являются многочисленные лагеря, места принудительного содержания. Самые последние данные говорят о том, что у нас их было 588. Они были как для военнопленных, так и для гражданского населения.

«Тростенец» среди них занимает особое место, потому что он самый крупный из всех. Снова самые новые данные, предоставленные Генпрокуратурой, – здесь погибли 546 тысяч. Благовщина – 34 рва, в которых покоилось не менее 150 тысяч человек.