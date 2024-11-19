Прямой эфир

Как приготовить перепечу? Рассказываем рецепт необычный картофельных пирожков

19 ноября 2024 09:38
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Как приготовить перепечу? Рассказываем рецепт необычный картофельных пирожков-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим перепечу с картофелем. Для этого блюда мы будем использовать отварной картофель, сливочное масло, муку, яйца, молоко и соль.

Пирожки – это, конечно, вкусно, но настолько обыденно и привычно, что уже не интригует. А вот перепеча, приготовленная из тех же ингредиентов, смотрится как-то по-новому. Пробуйте! Времени уйдет немного, а результат получится замечательный. Такое эффектное блюдо разнообразит ваш стол и порадует питательными свойствами.

Подробный рецепт приготовления блюда смотрите в видео.

# Рецепты # Михаил Анищенко

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