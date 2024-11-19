Как приготовить перепечу? Рассказываем рецепт необычный картофельных пирожков

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим перепечу с картофелем. Для этого блюда мы будем использовать отварной картофель, сливочное масло, муку, яйца, молоко и соль.

Пирожки – это, конечно, вкусно, но настолько обыденно и привычно, что уже не интригует. А вот перепеча, приготовленная из тех же ингредиентов, смотрится как-то по-новому. Пробуйте! Времени уйдет немного, а результат получится замечательный. Такое эффектное блюдо разнообразит ваш стол и порадует питательными свойствами.