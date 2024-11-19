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Лукашенко заявил, что ВНС никому не должно мешать работать и довлеть над другими органами власти

19 ноября 2024 09:13
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Мы все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно стать помехой в работе и не должно довлеть над другими органами власти. В противном случае мы сами создадим себе проблемы. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко во вторник, 19 ноября, на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.

Этот тезис глава государства обозначил в самом начале мероприятия, информирует пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что нынешнее заседание первое, и в части Всебелорусского народного собрания этот вопрос его очень беспокоит.

Лукашенко заявил, что ВНС никому не должно мешать работать и довлеть над другими органами власти-1

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер пояснил, что пока в должности Председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. «Но потом мы можем создать себе большие проблемы», – сказал Лукашенко. Он пояснил, что все предложения, которые относятся к отдельным аспектам деятельности Всебелорусского народного собрания и которые на протяжении полугода вносились на его рассмотрение, глава государства сегодня решил вынести на обсуждение.

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # общество

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