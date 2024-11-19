Лукашенко заявил, что ВНС никому не должно мешать работать и довлеть над другими органами власти

Мы все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно стать помехой в работе и не должно довлеть над другими органами власти. В противном случае мы сами создадим себе проблемы. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко во вторник, 19 ноября, на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.

Этот тезис глава государства обозначил в самом начале мероприятия, информирует пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что нынешнее заседание первое, и в части Всебелорусского народного собрания этот вопрос его очень беспокоит.