Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2029 года. О новшествах поговорили с сотрудником Минтруда
С заботой о детях и родителях. Программу семейного капитала в нашей стране решено продлить на следующий пятилетний период с 2025 по 2029 год. О подробностях поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Коваль.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Наверняка, уже все без исключения знают, что семьи, в которых третий ребеночек рождается, государство поощряет специальной премией, которая называется «Материнский капитал». Какая сумма на данный момент и сколько уже семей смогло воспользоваться за период действия этой программы?
Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Программа начата с 2015 года. На сегодня размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. Уже 142 тысячи семей открыли депозитные счета в банке, и 88 тысяч уже воспользовались средствами семейного капитала и расходовали их досрочно. Досрочное расходование положено по четырем направлениям – на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинских услуг и на приобретение товаров для членов семьи с инвалидностью. Так вот, 81 % расходуется семьями на улучшение жилищных услуг.
Юрий Царев, ведущий:
А можно ли использовать семейный капитал для погашения кредитов на жилье?
Светлана Коваль:
Цели, на которые можно использовать семейный капитал, одинаковые – на строительство, на реконструкцию, на приобретение жилья. То ли погашение кредита, то ли займ. Но для этого должны быть соблюдены условия, чтобы на дату оформления кредита кредитополучатель состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И чтобы у семьи было менее 15 квадратов на одного человека в собственности жилья.
Ольга Бурлакова:
Насколько быстрый процесс, когда ты можешь воспользоваться своими деньгами? Допустим, решила женщина использовать его досрочно, не ждать 18 лет. Какие действия?
Светлана Коваль:
Можно использовать досрочно. Для этого вначале нужно назначить семейный капитал, обратиться в исполком, подать документы, подтверждающие рождение или усыновление третьего либо последующего ребенка. Открыт депозитный счет в банке – можно обращаться уже в исполком за досрочным распоряжением. На любого члена семьи можно использовать средства семейного капитала.
Юрий Царев:
Если речь идет, например, об плате за учебу ребенка в университете, можно ли использовать семейный капитал?
Светлана Коваль:
Можно использовать семейный капитал, при этом не зависимо, какое образование получает ребенок, первое или второе. Мама может получить образование, в том числе заочно. Или папа может получить образование за счет средств семейного капитала. Обращается с заявлением мама, которой назначен семейный капитал. Но потратить его можно на всех членов семьи.
Указ о продлении семейного капитала на следующий пятилетний период вступает в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2029 года. Обращаться за консультацией, подавать документы на досрочное использование нужно в исполком по месту жительства.
С 1 января расширены возможности использования средств семейного капитала. Подробности в видеоматериале.