Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2029 года. О новшествах поговорили с сотрудником Минтруда

С заботой о детях и родителях. Программу семейного капитала в нашей стране решено продлить на следующий пятилетний период с 2025 по 2029 год. О подробностях поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Коваль. Ольга Бурлакова, ведущая:

Наверняка, уже все без исключения знают, что семьи, в которых третий ребеночек рождается, государство поощряет специальной премией, которая называется «Материнский капитал». Какая сумма на данный момент и сколько уже семей смогло воспользоваться за период действия этой программы?

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Программа начата с 2015 года. На сегодня размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. Уже 142 тысячи семей открыли депозитные счета в банке, и 88 тысяч уже воспользовались средствами семейного капитала и расходовали их досрочно. Досрочное расходование положено по четырем направлениям – на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинских услуг и на приобретение товаров для членов семьи с инвалидностью. Так вот, 81 % расходуется семьями на улучшение жилищных услуг. Юрий Царев, ведущий:

А можно ли использовать семейный капитал для погашения кредитов на жилье?

Светлана Коваль:

Цели, на которые можно использовать семейный капитал, одинаковые – на строительство, на реконструкцию, на приобретение жилья. То ли погашение кредита, то ли займ. Но для этого должны быть соблюдены условия, чтобы на дату оформления кредита кредитополучатель состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И чтобы у семьи было менее 15 квадратов на одного человека в собственности жилья. Ольга Бурлакова:

Насколько быстрый процесс, когда ты можешь воспользоваться своими деньгами? Допустим, решила женщина использовать его досрочно, не ждать 18 лет. Какие действия? Светлана Коваль:

Можно использовать досрочно. Для этого вначале нужно назначить семейный капитал, обратиться в исполком, подать документы, подтверждающие рождение или усыновление третьего либо последующего ребенка. Открыт депозитный счет в банке – можно обращаться уже в исполком за досрочным распоряжением. На любого члена семьи можно использовать средства семейного капитала.