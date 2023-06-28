ВНС будет избирать судей Конституционного и Верховного суда – комментарий депутатов
Новости Беларуси. На страже безопасности Союзного государства. На заседании 9-й сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они будут созданы с целью повышения уровня слаженности и боевой выучки служащих двух стран. Среди задач – обмен опытом в использовании вооружений, спецтехники и обучении. Также в центре внимания депутатов – изменение законов по вопросам охранной деятельности. Новации усовершенствуют правоотношения, которые касаются охраны критически важных объектов.
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предусматривается данным законопроектом наделение полномочий по определению порядка проведения личного досмотра, вещей, досмотра транспортных средств, документов на охраняемых объектах специализированным органом охраны Министерства внутренних дел по порядку проведения квалифицированного экзамена по допуску сотрудников, которые обеспечивают охранную деятельность, а также применение сотрудниками охранных организаций и специализированных охранных организаций физической силы, специальных средств и военизированными организациями огнестрельного оружия.
Во втором чтении депутаты приняли законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей. Обновленный закон в ходе доработки не получил существенных изменений. Прежде всего он нацелен на реализацию положений Конституции и тех изменений, которые были внесены на республиканском референдуме.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
В соответствии с проектом закона будет изменен порядок назначения и освобождения судей высших судебных инстанций, то есть Верховного и Конституционного суда. Избирать и освобождать от должности этих судей теперь будет Всебелорусское народное собрание. Также к его компетенции отнесены и другие кадровые вопросы, в частности приостановление полномочий судей, решение вопросов о возбуждении уголовного производства, дача согласия на ограничение свободы и другие вопросы.
Всего на повестке заседания 14 законопроектов. Это вопросы местного управления и самоуправления, строительной деятельности, охраны окружающей среды и не только. Также депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджета, фонда соцзащиты населения за 2022-й и об исполнении республиканского бюджета на прошлый год.