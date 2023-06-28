ВНС будет избирать судей Конституционного и Верховного суда – комментарий депутатов

Новости Беларуси. На страже безопасности Союзного государства. На заседании 9-й сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут созданы с целью повышения уровня слаженности и боевой выучки служащих двух стран. Среди задач – обмен опытом в использовании вооружений, спецтехники и обучении. Также в центре внимания депутатов – изменение законов по вопросам охранной деятельности. Новации усовершенствуют правоотношения, которые касаются охраны критически важных объектов.

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предусматривается данным законопроектом наделение полномочий по определению порядка проведения личного досмотра, вещей, досмотра транспортных средств, документов на охраняемых объектах специализированным органом охраны Министерства внутренних дел по порядку проведения квалифицированного экзамена по допуску сотрудников, которые обеспечивают охранную деятельность, а также применение сотрудниками охранных организаций и специализированных охранных организаций физической силы, специальных средств и военизированными организациями огнестрельного оружия.

Во втором чтении депутаты приняли законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей. Обновленный закон в ходе доработки не получил существенных изменений. Прежде всего он нацелен на реализацию положений Конституции и тех изменений, которые были внесены на республиканском референдуме.