«Внимание пожилому населению нашей страны» – как Белорусский Красный Крест поддерживает пенсионеров

Новый год – это время волшебства, исполнения желаний и, конечно, это время для добрых дел. Этот праздник любим всеми, но особенно его ждут маленькие белорусы. Взрослые стараются окружить вниманием ребят по всей стране, ведь мы знаем, что чужих детей не бывает. О том, как сказка оживает для каждого, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. «Охватываем порядка 3 тысяч детей» – о благотворительной кампании «Ёлка желаний» поговорили с экспертом. Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие мероприятия в Минске предусмотрены для того, чтобы поддержать в эти предновогодние дни пожилых людей? Какая помощь вообще им нужна?

Тамара Якас, председатель Первомайской районной организации г. Минска Белорусского Красного Креста:

Наши волонтеры, безусловно, уделяют внимание пожилому населению нашей страны. Они приходят к каждому в их дом и дарят им радость общения. Безусловно, они не приходят с пустыми руками, приходят с подарками, что дает возможность пожилому населению почувствовать важность, нужность и не быть забытыми в новогодние праздники. При этом важно отметить, что приходят не только молодые волонтеры к ним – студенты, молодежь наша, но в том числе волонтеры пожилого возраста, которые тоже активно в этом принимают участие. То есть здесь нет какого-то возрастного ценза к волонтеру, который идет поздравлять пожилых людей. Сегодня активно отзываются как и молодые люди, так и люди пожилого возраста на поздравления. Юлия Алексеюк:

В Беларуси вообще ведь, в принципе, люди пожилого возраста остаются очень активными. Активно принимают участие в волонтерской деятельности, помощи другим. Принцип равный – равному популярен среди детей, но получается, что среди пожилых людей в том числе? Тамара Якас:

Да.