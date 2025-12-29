Более 6 миллиардов инвестиций привлекли в экономику Брестской области в 2025-м

В Беларуси подводят итоги пятилетки. Для Брестской области она сложилась успешно. По результатам социально-экономического развития, регион занял первое место в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятиями и организациями области обеспечен существенный рост промышленности и сельского хозяйства. Более, чем на 10 % увеличился валовой региональный продукт. Традиционно хорошие результаты показала пищевая отрасль. Регион укрепил свои позиции в машиностроении, производстве электрооборудования, авиастроении, деревообработке, фармацевтике. Появились новые проекты. Наиболее успешные – производство самолета «Освей», холодильного оборудования, аккумуляторных батарей. Более сотни предприятий региона занимаются выпуском импортозамещающей продукции. Только в 2025 году в экономику Брестской области привлекли более 6 миллиардов инвестиций. Все это положительным образом сказалось на уровне благосостояния людей.