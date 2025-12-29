Более 6 миллиардов инвестиций привлекли в экономику Брестской области в 2025-м

В Беларуси подводят итоги пятилетки. Для Брестской области она сложилась успешно. По результатам социально-экономического развития, регион занял первое место в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси подводят итоги пятилетки. Для Брестской области она сложилась успешно. По результатам социально-экономического развития, регион занял первое место в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятиями и организациями области обеспечен существенный рост промышленности и сельского хозяйства. Более, чем на 10 % увеличился валовой региональный продукт. Традиционно хорошие результаты показала пищевая отрасль. Регион укрепил свои позиции в машиностроении, производстве электрооборудования, авиастроении, деревообработке, фармацевтике.
Появились новые проекты. Наиболее успешные – производство самолета «Освей», холодильного оборудования, аккумуляторных батарей. Более сотни предприятий региона занимаются выпуском импортозамещающей продукции. Только в 2025 году в экономику Брестской области привлекли более 6 миллиардов инвестиций. Все это положительным образом сказалось на уровне благосостояния людей.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Было уделено внимание тем проектам, которые уже реализуются на нашей площадке, но решали вопрос более углубленной локализации. Вопрос касался нашего предприятия в Пинске, в Бресте, выпускающего аккумуляторы, расширение этой линейки. В 2024 году мы начали вопросы по индустриальному парку. Хотелось бы создать новые точки будущего роста. Притом мы договорились, что каждый год будем создавать дополнительные площади в пределах 7 тысяч квадратов. В этом году мы эту задачу выполнили.
По программе «Один район – один проект» в области уже реализовали 16 инвестпроизводств. Еще 4 планируют завершить до конца 2025 года. Около 750 человек получили новые рабочие места. В новой пятилетке в Брестской области упор будет сделан на укреплении производственного потенциала. Этому поспособствует разработанная программа развития промышленности региона до 2030 года.