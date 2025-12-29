«Охватываем порядка 3 тысяч детей» – о благотворительной кампании «Ёлка желаний» поговорили с экспертом

Новый год – это время волшебства, исполнения желаний и, конечно, это время для добрых дел. Этот праздник любим всеми, но особенно его ждут маленькие белорусы. Взрослые стараются окружить вниманием ребят по всей стране, ведь мы знаем, что чужих детей не бывает. О том, как сказка оживает для каждого, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Каждый ребенок должен быть окружен вниманием» – как проходит марафон «Наши дети».

Юлия Алексеюк, ведущая:

В Минске можно помогать детям в преддверии праздников ведь не только в рамках вот таких марафонов, как «Наши дети». Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Елка желаний». Как каждый из нас может протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается?