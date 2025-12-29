«Охватываем порядка 3 тысяч детей» – о благотворительной кампании «Ёлка желаний» поговорили с экспертом

Новый год – это время волшебства, исполнения желаний и, конечно, это время для добрых дел. Этот праздник любим всеми, но особенно его ждут маленькие белорусы. Взрослые стараются окружить вниманием ребят по всей стране, ведь мы знаем, что чужих детей не бывает. О том, как сказка оживает для каждого, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«Каждый ребенок должен быть окружен вниманием» – как проходит марафон «Наши дети».
Юлия Алексеюк, ведущая:
В Минске можно помогать детям в преддверии праздников ведь не только в рамках вот таких марафонов, как «Наши дети». Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Елка желаний». Как каждый из нас может протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается?
Тамара Якас, председатель Первомайской районной организации г. Минска Белорусского Красного Креста:
Красный Крест ежегодно собирает детские желания тех самых деток, которые в этом нуждаются. Старается адресно исполнить мечту каждого ребенка. Соответственно, если брать город Минск, то мы охватываем порядка 3 тысяч детей, собираем 3 тысячи детских желаний. Эти желания исполняют наши жители города Минска. Это и общественные организации, и партнеры наши, и члены наших первичных организаций. Безусловно, это сотрудники больших организаций, предприятий, которые находятся во всем городе Минске. Детские желания мы вешаем на специальных наших оленятах, которые развешиваются в торговых центрах на елках. Мы их называем «Елкой желаний», но это по факту елка, которая установлена в торговом центре. Где каждый желающий может подойти, прочитать детское желание. Зайти в магазин, купить тот самый подарок, который он считает нужным и необходимым. Оставить его либо в инфоцентре, либо у сотрудников магазина. Таким образом осуществить детскую мечту.
Подробности в видео.