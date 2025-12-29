«Каждый ребёнок должен быть окружен вниманием» – как проходит марафон «Наши дети»

Новый год – это время волшебства, исполнения желаний и, конечно, это время для добрых дел. Этот праздник любим всеми, но особенно его ждут маленькие белорусы. Взрослые стараются окружить вниманием ребят по всей стране, ведь мы знаем, что чужих детей не бывает. О том, как сказка оживает для каждого, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«Охватываем порядка 3 тысяч детей» – о благотворительной кампании «Елка желаний» поговорили с экспертом.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Это уже тридцатилетняя традиция – участвовать всем вместе в поздравлении детей, которые в этом нуждаются. С каждым годом марафон «Наши дети» становится популярнее? Вы чувствуете это?
Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района г. Минска:
Абсолютно, действительно популярнее. Вот тридцатилетие – этот год говорит о том, что хотят участвовать в этом марафоне все взрослые. Я сужу по своему району, Ленинскому району. Каждое предприятие, как государственной, так и частной формы собственности, принимают участие в марафоне. Все общественные объединения, конструктивные объединения и партии тоже принимают участие. Вся администрация Ленинского района посетила детей. Прелесть этого марафона, настоящая красота и содержание в том, что он адресный. Мы помогаем, радуем конкретного ребенка. Помним о том, что каждый ребенок должен быть окружен вниманием. Если 30 лет назад инициатива Президента о том, что нет чужих детей и о том, что каждый ребенок, попавший в трудную ситуацию жизненную, должен быть окружен вниманием, поддержан. То сейчас он выходит на тот уровень, когда все дети – и сироты, и опекаемые дети, и дети-инвалиды, и любые каждые дети действительно ощущают этот праздник. Потому что взрослые понимают, что это возможность самому окунуться в детство, побыть немножко волшебником и почувствовать, что твое взрослое сердце действительно радуется радостью ребенка. Это тоже очень важно.
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