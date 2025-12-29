«Каждый ребёнок должен быть окружен вниманием» – как проходит марафон «Наши дети»

Новый год – это время волшебства, исполнения желаний и, конечно, это время для добрых дел. Этот праздник любим всеми, но особенно его ждут маленькие белорусы. Взрослые стараются окружить вниманием ребят по всей стране, ведь мы знаем, что чужих детей не бывает. О том, как сказка оживает для каждого, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Охватываем порядка 3 тысяч детей» – о благотворительной кампании «Елка желаний» поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Это уже тридцатилетняя традиция – участвовать всем вместе в поздравлении детей, которые в этом нуждаются. С каждым годом марафон «Наши дети» становится популярнее? Вы чувствуете это?