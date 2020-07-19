Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем

Новости Беларуси. Поговорим о том, как работает вертикаль власти в Беларуси. И главный критерий здесь, как, собственно, для любого государства – вопрос коммуникаций с гражданами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Иными словами – «рецепты» быстрого решения самых насущных проблем. И здесь у нас наработан весьма неплохой опыт. Личные приемы граждан, прямые телефонные линии, общественные приемы – вариантов быть услышанным масса, а для власти республиканского уровня это еще и возможность оценить, насколько расторопны чиновники на местах.

Ну и, конечно, еще один момент – эффективность законов. Чтобы они, как говорят, работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить. За иллюстрацией вышесказанного мы отправились в верхнюю палату парламента – Совет Республики. Юлия Стриго провела один день с сенатором. Ранее утро, столичный парк. Именно здесь и встречаемся с человеком, за плечами которого немалый опыт работы в Совете Республики – более 4 лет.

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

Каждый день вы проводите именно здесь, в этом парке? Или у вас каждый раз новый маршрут?

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Стараюсь, конечно, каждый день, маршруты самые разные. Потому что каждое новое место способствует какому-то большему подъему и новым спортивным достижениям, если можно так выразится.

Виктор Чайчиц пришел в Совет Республики в 2016 году. Изначально избрался от Брестской области. Сейчас уже год работает в качестве сенатора от Минска. Сам же родом из деревни Здитово Березовского района. Именно оттуда и началась его общественная деятельность. А потому среди множества своих наград особенно ценным считает звание почетного жителя родной деревни. Виктор Чайчиц:

Мы не можем совершенствовать законодательство, если не будем общаться с людьми. Поэтому мы постоянно общаемся и с трудовыми коллективами, и со школами. Мы узнаем у этих людей, чем они довольны, чем не довольны. Здитовская школа. В гости к своим учителям и нынешним школьникам Виктор Чайчиц заезжает нередко. Тем более что и учреждение, и сенатора сейчас связывает общее дело.

Еще в 70-е учеником он создавал музей обороны Здитово во время Великой Отечественной войны. Спустя годы музей возродили. Самостоятельно собранные экспонаты и реальные истории, рассказанные сельчанами. Вот она – живая история родного края.

Год малой родины для сенатора начался более 10 лет назад. Виктор Чайчиц помог школе оборудовать новую спортивную площадку, благоустроить территорию. И сейчас школьные спартакиады, сельские праздники и памятные даты не остаются без внимания сенатора.

Татьяна Ажежа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы деревни Здитово:

Перечислить всё, что он сделал хорошего для школы и для деревни, очень трудно. Он был всегда внимательным человеком, даже когда еще не был сенатором. Всегда по возможности оказывал помощь – в любом виде. Районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Специальным образованием здесь охвачены 160 детей. Каждому оказывается комплексная психологическая, медико-педагогическая помощь. С 2016 года центр под патронажем сенатора.

Благодаря совместной работе местных органов власти и представителей Совета Республики в центре недавно появился новый диагностический кабинет.

Галина Жук, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Он состоит из двух помещений. Первое помещение – это непосредственно там, где обследуется ребенок с особенностями психофизического развития. А второе помещение – это там, где работает наша комиссия.

Для более качественного обследования в нашем диагностическом кабинете благодаря Виктору Ивановичу была закуплена аппаратура. Это позволяет более качественно производить диагностику детей, а их проходит более 1000 в год. И этот наш кабинет является одним из лучших в области.

Сейчас идет закупка специального транспорта для подвоза детей-инвалидов. Очень важный аспект, ведь в центр доставляются ребята со всего района. Также в 2020 году, в начале сентября здесь откроется новый компьютерный класс. Основная работа сенаторов – вне Совета Республики. Здесь собираются на две очередные сессии или, как сегодня, по необходимости.

На этот рабочий день у адвоката Виктора Чайчица запланированы встречи с коллегами из двух Постоянных комиссий: по экономике и законодательству. На повестке дня – поправки в закон о реализации имущественных прав. Повод для совещания – обращение гражданина.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

К сожалению, у нас сегодня в законодательстве, Гражданский кодекс, закон о хозяйственных обществах предусматривает возможность применительно к закрытому акционерному обществу реализацию прав по управлению этим обществом лишь с единогласного согласия других членов закрытого акционерного общества. Получилась такая ситуация, что это согласие не было получено. Мы видели эту проблему. Пригласили Виктора Ивановича Чайчица как руководителя Республиканской коллегии адвокатов для того, чтобы заслушать его мнение. Мы договорились о том, что сформулируем наше предложение от обеих комиссий по вопросам совершенствования действующего законодательства. Юлия Стриго:

Помните свои первые рабочие будни в Совете Республики? Как всё начиналось?

Виктор Чайчиц:

Я помню свои первые сессии, было очень-очень интересно. Потому что я видел, что реально обсуждаются те вопросы, на которые я, будучи юристом, но не членом Совета Республики, обращал внимание. И здесь эта площадка позволила мне обратить внимание своих коллег на то, что закон будет намного совершеннее, если поступить так или по-другому в каком-то конкретном случае. Здесь важно отметить, что общение с гражданами дает какую-то информацию, что надо изменить в нашем законодательстве, как его совершенствовать. Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

Большую часть своего дня сенатор проводит на своем основном рабочем месте. Виктор Чайчиц уже как 10 лет возглавляет Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов. Его главная задача – организовать юридическую помощь, направить человека к профессионалу. Кстати, выбор есть. Сегодня в Беларуси более 2 тысяч адвокатов. Наши специалисты работают в связке с международными коллегами. Именно Виктор Чайчиц в свое время стал инициатором проведения на территории Беларуси первой международной конференции по актуальным проблемам адвокатской деятельности в странах СНГ и Балтии. Виктор Чайчиц:

Я убежден, что если будут дружить адвокаты, то мира в стране будет гораздо, гораздо больше. Все адвокатуры бывшего Советского Союза очень рады тому, что именно первая встреча произошла здесь, в Беларуси. Мы эти встречи организовываем периодически. Они считают, что именно Беларусь возродила такие добрые традиции сотрудничества между адвокатскими объединениями всех стран.

Сегодня Виктор Чайчиц в том числе и представитель парламентского собрания Союзного государства. И где бы он ни работал, руководствуется одним принципом – внимание к людям. Такой подход к делу не остался незамеченным и главой государства.

Виктор Чайчиц:

Я считаю эту награду общей за свою деятельность. Конечно, мне кажется, что эта награда – какой-то аванс для того, чтобы работать еще лучше. Но самое главное и для адвоката, и для члена Совета Республики – это любить людей. Здесь надо иметь терпение, чтобы выслушать этих людей, где-то принять их боль, понимать их, почему они находятся в таком состоянии. Здесь такие общие «рецепты» не подходят. «Это была действительно реальная проблема». Как сиротам помогли решить проблему с жильём Слушать и слышать. Вот он – девиз сенатора Чайчица. Когда ты живешь интересами своих избирателей и по-настоящему вникаешь в проблемы тех, кто рядом, только тогда и возможны законы, которые будут реально работать на благо общества.