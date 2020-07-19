«Это была действительно реальная проблема». Как сиротам помогли решить вопрос с жильём
Новости Беларуси. По собственному рецепту с детальной проработкой сенатор Виктор Чайчиц помог семье Пашкевич. Юридическая помощь оказалась очень кстати, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем
Светлана познакомилась с сенатором на выездном приеме. Обратилась с непростым вопросом. Ее приемная дочь Анастасия и ее брат как сироты стояли в очереди на жилье.
Позже выяснилось, что из списка нуждающихся ребята вычеркнуты, так как необходимые квадратные метры нашлись в деревне родного отца, в заброшенном доме. Судебные тяжбы длились 5 месяцев. В итоге старший брат девочки уже получил квартиру, сама Анастасия ждет совершеннолетия.
Светлана Пашкевич:
Мало у нас таких людей, которые вникают в человеческие проблемы. А это была действительно реальная проблема. Я, конечно, для своего ребенка отдам всё. Но если от государства ей положена квартира, положено, чтобы она получила ее, значит нужно было. И Виктор Иванович к этом вопросу отнесся не то что профессионально – по-человечески.