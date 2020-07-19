«Это была действительно реальная проблема». Как сиротам помогли решить вопрос с жильём

Новости Беларуси. По собственному рецепту с детальной проработкой сенатор Виктор Чайчиц помог семье Пашкевич. Юридическая помощь оказалась очень кстати, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем

Светлана познакомилась с сенатором на выездном приеме. Обратилась с непростым вопросом. Ее приемная дочь Анастасия и ее брат как сироты стояли в очереди на жилье.