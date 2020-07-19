Прямой эфир

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

19 июля 2020 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?-1

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?-3

Именно общение с людьми и подтолкнуло сенатора Виктора Чайчица подготовить еще один закон. Долгие годы он наблюдал за деятельностью волонтерского отряда в Березовском районе, который разыскивает сбитые во времена Великой Отечественной самолеты.

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?-6

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?-8

В итоге у этого отряда, как и у многих других, появился важный документ, где регламентируется волонтерская деятельность. Вопрос прорабатывался на уровне Совета Республики, который наделен правом законодательной инициативы.

# Государственная социальная политика # общество # Виктор Чайчиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны
19 июля 2020 16:55

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы
19 июля 2020 16:54

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси
19 июля 2020 16:54

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси