Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем
Именно общение с людьми и подтолкнуло сенатора Виктора Чайчица подготовить еще один закон. Долгие годы он наблюдал за деятельностью волонтерского отряда в Березовском районе, который разыскивает сбитые во времена Великой Отечественной самолеты.
В итоге у этого отряда, как и у многих других, появился важный документ, где регламентируется волонтерская деятельность. Вопрос прорабатывался на уровне Совета Республики, который наделен правом законодательной инициативы.