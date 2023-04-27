Новости Беларуси. Внести личный вклад в сохранение истории родной страны и рассказать о новых достоверных фактах. В Минской области стартовал проект «Сожженные сердца Хатыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет действовать на постоянной основе. В чем суть – материал Марии Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Сейчас мы находимся в деревне Багута. Здесь дан старт проекту «Сожженные сердца Хатыни». Этот памятник погибшим во время Великой Отечественной войны жителям деревни уже оцифрован. И сейчас посмотрим, как это работает. Сканируем через приложение, открываем – и в телефоне высвечивается вся информация о месте.

До войны деревня Багута была большим населенным пунктом. Здесь успешно вели хозяйство, дети ходили в школу, а по вечерам семьи вели беседы за чаем. Но в марте 1943-го пришел карательный отряд. Фашисты ни жалели ни старого, ни малого. Расстреливали людей и сжигали дома. Погибли 130 человек. Вот это братская могила – напоминание о мирных жертвах. Здесь же покоится партизан Михаил Савицкий.