Минск принимает международную конференцию по спортивной медицине

Игорь Медведев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии РНИМУ им. Н. Пирогова (Россия):

Мой когда-то учитель, Федоров, всегда говорил, что наступят времена, когда лазером можно будет хлеб резать. И вообще лазер будет творить чудеса. Сегодня и в офтальмологии также, и в спортивной медицине действительно лазер творит чудеса. Наверное, наступят такие времена, когда часть вопросов, которые мы делаем руками, будем роботизирована. Это так, это абсолютно верно. А пока, хочу сказать, мы собираемся, чтобы, во-первых, вспомнить то, что мы забываем, и познакомиться с новыми технологиями, с новыми фармацевтическими какими-то вещами, где-то послушать об ограничениях, существующих в нашей врачебной практике. Потому что наша основная задача – это здоровье спортсменов.