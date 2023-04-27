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Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина

27 апреля 2023 14:34
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Новости Беларуси. Оружие Победы. Солигорский краеведческий музей пополнился новым экспонатом – винтовкой Мосина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина-1

Это легендарное оружие в фонд музея подарило Министерство обороны Беларуси. Винтовка Мосина считается символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее использовали солдаты, партизаны, снайперы. Также винтовка Мосина являлась трофейным оружием солдатов Вермахта.  

Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина-4

Наталия Тупеко, старший научный сотрудник Солигорского краеведческого музея:  
В Солигорском краеведческом музее в экспозиции Великой Отечественной войны расположены экспонаты, которые рассказывают нам о быте партизан, которые мужественно сражались за свою Родину. Довольно широко представлены инструменты партизан, используемые в партизанских мастерских. В экспозиции нашего музея не хватало главного показать и рассказать посетителям об оружии Победы. Винтовка Мосина заняла почетное место в постоянной экспозиции, которая называется «Наш край в годы Великой Отечественной войны».  

Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина-7

Кроме того, в экспозиции «Наш край в годы Великой Отечественной войны» представлены фотографии и биографии героев Советского Союза, партизанов Дмитрия Гуляева и уроженца Солигорского района Василия Коржа.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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