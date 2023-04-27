Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина

Наталия Тупеко, старший научный сотрудник Солигорского краеведческого музея:

В Солигорском краеведческом музее в экспозиции Великой Отечественной войны расположены экспонаты, которые рассказывают нам о быте партизан, которые мужественно сражались за свою Родину. Довольно широко представлены инструменты партизан, используемые в партизанских мастерских. В экспозиции нашего музея не хватало главного – показать и рассказать посетителям об оружии Победы. Винтовка Мосина заняла почетное место в постоянной экспозиции, которая называется «Наш край в годы Великой Отечественной войны».