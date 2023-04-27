Минобороны подарило Солигорскому музею легендарную винтовку Мосина

Новости Беларуси. Оружие Победы. Солигорский краеведческий музей пополнился новым экспонатом – винтовкой Мосина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Оружие Победы. Солигорский краеведческий музей пополнился новым экспонатом – винтовкой Мосина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это легендарное оружие в фонд музея подарило Министерство обороны Беларуси. Винтовка Мосина считается символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее использовали солдаты, партизаны, снайперы. Также винтовка Мосина являлась трофейным оружием солдатов Вермахта.
Наталия Тупеко, старший научный сотрудник Солигорского краеведческого музея:
В Солигорском краеведческом музее в экспозиции Великой Отечественной войны расположены экспонаты, которые рассказывают нам о быте партизан, которые мужественно сражались за свою Родину. Довольно широко представлены инструменты партизан, используемые в партизанских мастерских. В экспозиции нашего музея не хватало главного – показать и рассказать посетителям об оружии Победы. Винтовка Мосина заняла почетное место в постоянной экспозиции, которая называется «Наш край в годы Великой Отечественной войны».
Кроме того, в экспозиции «Наш край в годы Великой Отечественной войны» представлены фотографии и биографии героев Советского Союза, партизанов Дмитрия Гуляева и уроженца Солигорского района Василия Коржа.