Зарплата выросла на 15%. В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития

Новости Беларуси. Поступления доходов бюджета центрального региона за первый квартал 2023 года выросли почти на 22 %. В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объем валового регионального продукта составил около 9 миллиардов рублей. Экспорт товаров вырос на 5 %. Заработная плата – на 15 %. Положительная динамика в сельском хозяйстве, химической отрасли, приборостроении. Важное место в развитии экономики области занимают инвестиции. Сейчас в области реализуются 13 проектов по программе «Один район – один проект».

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома: Впервые за 12 месяцев мы имеем прирост по промышленности. Сработали на 100,6 %, перевыполнили показатель по инвестициям в основной капитал. Сейчас в высокой степени проработки шесть проектов в Банке развития, мы ожидаем в ближайшее время подписание. Еще восемь проектов достаточно плотно отрабатываются.

Также на заседании в торжественной обстановке лучшим работникам разных отраслей вручили государственные награды: медали, благодарности, грамоты. Всего в списке шесть человек.

Людмила Лымарь, директор филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго»: Благодарность – это настолько ответственно и волнительно. Мы достигли высоких результатов, стараемся использовать что-то новенькое, чтобы облегчить труд наших операторов машинного доения.

Владимир Костовский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов» Несвижского района:

Работаю в свое удовольствие, мне нравится работать в поле. И спасибо, что оценили мой труд.

В числе лидеров по многим показателям Минский, Борисовский и Слуцкий районы.