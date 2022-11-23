Внешний вид должен быть опрятным. В какой одежде лучше приходить в храм?

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

У человека, впервые приходящего в храм, может возникнуть вопрос, в каком внешнем виде стоит заходить в храм и каковы правила поведения в церкви? Нужно помнить, что церковь — это место особой встречи человека и Бога. И подготовка к этой встрече должна быть соответствующей. Еще в Ветхом Завете мы находим указания на необходимость не только внутренней, но и внешней подготовки человека к таковой встрече. Это значит, что в церковь мы должны приходить в чистой, опрятной одежде, которая не будет сковывать наши движения, но и не будет смущать других молящихся. Эта одежда не должна быть слишком короткой или облегающей, вызывающей или обтягивающей. Она должна быть предназначена для того, чтобы дать возможность спокойно помолиться нам и находящимся с нами людям. Может возникнуть и другой вопрос: а что делать если возникла острая нужда прийти в храм, ведь храм может быть и местом духовного исцеления. Некоторые духовные недуги требуют немедленного обращения к Богу. Конечно, в таком случае не стоит смущаться каким бы то ни было своим видом, но при в ходе в многие православные храмы есть специально отведенные места, где находятся платки и юбки для женщин, чтобы они могли себя привести в более благообразный вид и такими подойти в храм. Мы помним с вами Житие преподобной Марии Египетской, которой не внешний вид, но внутреннее скверное, греховное мешало входить в храм. Пускай ее пример будет для нас всех назидательным.

Профессии востребованы. Чему учат в Минском духовном училище – подробности здесь.