Профессии востребованы. Чему учат в Минском духовном училище?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Иоанном Задорожиным, директором Минского духовного училища. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

В этом году Минскому духовному училищу исполнилось 33 года, возраст Христа. С чем подошли к этому рубежу?

Чему учат в Минском духовном училище? Протоиерей Иоанн Задорожин, директор Минского духовного училища:

Возраст, с одной стороны, солидный, с другой, по временным рамкам расти и расти. Наши выпускники как то дерево, которое узнается по плодам, как Христос говорил. Наши выпускники – это и действующие священники как в белорусском экзархате, так и в пределах России, стран не только бывшего СССР, на всех континентах и регенты, и псаломщики, священники, поэтому будем и дальше развиваться. Олег Лепешенков:

Какое место занимает духовное училище в системе духовных школ? Протоиерей Иоанн Задорожин:

Духовное училище очень важное место занимает в духовной системе образования, потому что невозможно совершать богослужения без регента, без псаломщика, без певца. Священник — это симфония между алтарем и клиросом, важность духовного образования, этой системы, которая готовит и церковнослужителей, потому что это служба. В чем разница между священнослужителем и церковнослужителем?

Олег Лепешенков:

В чем разница между священнослужителем, которыми являются священники, и церковнослужителем? Протоиерей Иоанн Задорожин:

Разница в том, что священники носят священный сан, они стоят у престола божьего, они несут ту ответственность духовную за приход, за свою паству, которую им дал Христос. Что касается церковнослужителей, помощников, каждый несет ту меру ответственности, которую тоже им дает церковь. Не нужно думать, что моя мера ответственности меньше, чем у священника. Апостол Павел замечательный образ приводит, что каждый орган в теле несет очень важное значение. Так же и человек. В церкви каждый несет очень важную миссию. Дух один, а дары различны, поэтому мы и говорим, что пение, чтения, иконописание, церковное искусство — это большой пласт истории нашей, традиций, который важно, чтобы был учтен. Большое направление катехизаторское у нас. Это те люди, которые помогают священнику в просвещении, это беседы перед крещением, это просто беседы в храме. Священник не всегда может быть на приходе, особенно в малых храмах, этим занимаются катехизаторы. И в воскресной школе они помогают, у нас педагогическое направление есть, у нас есть направление православного экскурсоведения. Мы готовим людей, которые будут профессионально, на должном уровне рассказывать о наших православных святынях нашей земли белорусской. У нас сегодня открылось отделение церковного искусства, оно предполагает, что люди будут знакомиться в целом с христианским, церковным искусством. Самым способным учащимся отделения церковного искусства будет дана возможность научиться иконописи, у нас есть квалифицированные преподаватели, которые готовы людей способных учить в мастерской. А еще звонари у нас есть, тоже большое направление. Хоть сейчас и есть мода на электронного звонаря, но все-таки живой звон, когда человек вкладывает душу и сердце, не заменит никакая машина в звонарном деле. И люди идут. И священники направляют людей. Вот учат всех одинаково, а звон разный, потому что преломляется через сердце человеческое, удивительным образом разные краски играют в этом звуке. А много ли среди учащихся тех, кто ищет ответы на духовные вопросы? Олег Лепешенков:

А много ли среди учащихся тех, кто идет, чтобы получить ответы на волнующие их духовные вопросы?

Протоиерей Иоанн Задорожин:

Таких людей достаточно много. Не все идут дальше на служение церкви, в приходское служение, очень много людей, которые просто хотят прийти и получить ответы на волнующие их вопросы. Это вопросы мировоззренческого характера, вопросы практические, как быть в семье, как лучше себя вести. Иногда люди в жутком унынии приходят. Эта обстановка, которая есть в училище, семейственная. Мы стараемся, чтобы люди ощущали себя в духовной семье. Это взаимная поддержка, это общение, это молитва совместная, участие в богослужении, ведь общение не заключается только во время учебы, лекций. Это живое общение человеческое, которое устраивает сам Господь, чтобы мы помогали друг другу. Олег Лепешенков:

А есть ли какой-то совет, слово, которое вы непрестанно обращаете к своим учащимся?