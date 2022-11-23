Поля не терпят промедления. В хозяйствах Беларуси уже готовятся к весенним работам

Новости Беларуси. Обработку почв в Беларуси провели почти на 90 % площадях. Лучше всех справились с предзимним фронтом работ аграрии Брестской области – плюс 7 % к плану. Близки к завершению аграрии центрального региона, а на севере страны зябь подняли лишь на 60 % площадей. Максимально подготовить земли к весенним полевым работам – одно из основных требований главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, почему работ меньше у аграриев не становится и с приходом холодов, знает Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Поля спят под снежным покрывалом. Хозяйства Брестской области завершили подъем зяби. У людей земли, кажется, наступает затишье. Но это лишь на первый взгляд.

Настоящая работа еще только предстоит. Поставить на хранение технику, оценить состояние, а еще отремонтировать всех рабочих лошадок, вернуть в строй, а кого попросту для профилактики подлечить. Для опытного механизатора Валерия Демидчика здоровье техники равно своему собственному. А потому с отеческой заботой к каждому недугу.

Валерий Демидчик, механизатор сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Процентов на 20 надо ремонтировать. Кормоуборочные надо ножи поменять, лопатки, листы. Все проверить, подготовить, чтобы летом на ключ нажал и поехал.

Комбайны в крытых ангарах законсервировали на зимовку. Анамнез по технике собрали, к лечению приступят планово. В хозяйстве «Вознесенский» в распоряжении механизаторов теплые мастерские и комнаты отдыха, ведь за ремонтом здесь можно провести не один час, а дни и недели. Обслужить нужно порядка 60 единиц техники. Поставка запчастей – главный нюанс.

Андрей Головейко, главный инженер сельхозпредприятия «Вознесенский»:

В хозяйстве имеются финансы для приобретения запасных частей, они есть в наличии. Приступив к ремонтам, мы максимально быстро обеспечиваем механизаторов запасными частями, 5-7 дней, основная масса всегда есть в наличии. По импортной технике на сегодня решаются все моменты с покупкой запасных частей. Единственное – увеличились сроки доставки до двух недель. Цена осталась на прежнем уровне.

Максимально поднять зябь к весенней посевной и заранее подготовить технику к выходу в поля – залог успеха многих южных хозяйств. За последние годы приступать к севу приходится все раньше и раньше. Погодные аномалии, засухи, ранние оттепели, держат брестских аграриев на низком старте уже с февраля.