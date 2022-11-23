Новации избирательного законодательства обсудил Карпенко с коллективом «Белтаможсервиса»

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Встречи с людьми, обсуждение, разъяснение каких-то позиций – это нормальная практика действующей власти. Ну а для ЦИК это в первую очередь показатель того, что электоральная кампания будет успешной с точки зрения явки избирателей. В рамках рассмотрения уже непосредственно в профильной комиссии и в рамках рассмотрения к первому и ко второму чтению готовы опять же работать с депутатским корпусом, с нашей общественностью, чтобы обсуждать новации Избирательного кодекса, чтобы его качественно подготовить к принятию и в следующем году, где-то начиная с сентября, включиться в активную фазу подготовки единого дня голосования в 2024 году.