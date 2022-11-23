Новации избирательного законодательства обсудил Карпенко с коллективом «Белтаможсервиса»

Новости Беларуси. В ЦИК Беларуси согласовали обновленный Избирательный кодекс. В ближайшее время законопроект отправят на рассмотрение в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ЦИК Беларуси согласовали обновленный Избирательный кодекс. В ближайшее время законопроект отправят на рассмотрение в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общественное обсуждение документа уже завершено. Теперь работа Центризбиркома направлена на разъяснение новаций кодекса. Примечательно, что подобные встречи – инициатива трудовых коллективов. Так, о законодательных изменениях 23 ноября говорили на предприятии «Белтаможсервис». Среди интересующих вопросов – проведение единого дня голосования.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Встречи с людьми, обсуждение, разъяснение каких-то позиций – это нормальная практика действующей власти. Ну а для ЦИК это в первую очередь показатель того, что электоральная кампания будет успешной с точки зрения явки избирателей. В рамках рассмотрения уже непосредственно в профильной комиссии и в рамках рассмотрения к первому и ко второму чтению готовы опять же работать с депутатским корпусом, с нашей общественностью, чтобы обсуждать новации Избирательного кодекса, чтобы его качественно подготовить к принятию и в следующем году, где-то начиная с сентября, включиться в активную фазу подготовки единого дня голосования в 2024 году.
Законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс идет в связке с другими законопроектами. В частности, на встрече говорили о Всебелорусском народном собрании, гражданском обществе и политических партиях. Такие встречи в рамках народного диалога продолжатся.