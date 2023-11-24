Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?

Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте в чем разберемся, особенно это у молодого поколения наблюдается: сокращение предложений, слов. Это же раздражает, когда тебе кто-то пишет вместо «спасибо» – «спс». Давайте у Станислава, Дарьи спросим: вы общаетесь, наверное, с такими? Я общаюсь. Не «с днем рождения» – «с др» пишут, так и хочется ответить тем же. Это как? Это же ненормально.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспомнила, Миша, мем на эту тему.

Михаил Свито:

Какой?

Наталья Надольская:

В интернете был мем: люди, которые пишут «пж», «с др» – что вы делаете с сэкономленным временем?

Михаил Свито:

Ничего, это просто такая мания.

Наталья Надольская:

Дарья, может, это действительно такая примета современной молодежи, новый сленг?