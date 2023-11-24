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Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?

24 ноября 2023 17:34
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Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?-1

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте в чем разберемся, особенно это у молодого поколения наблюдается: сокращение предложений, слов. Это же раздражает, когда тебе кто-то пишет вместо «спасибо» – «спс». Давайте у Станислава, Дарьи спросим: вы общаетесь, наверное, с такими? Я общаюсь. Не «с днем рождения» – «с др» пишут, так и хочется ответить тем же. Это как? Это же ненормально.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я вспомнила, Миша, мем на эту тему.

Михаил Свито:
Какой?

Наталья Надольская:
В интернете был мем: люди, которые пишут «пж», «с др» – что вы делаете с сэкономленным временем?

Михаил Свито:
Ничего, это просто такая мания.

Наталья Надольская:
Дарья, может, это действительно такая примета современной молодежи, новый сленг?

Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?-4

Дарья Безрученко, школьница, участница республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2023»:
Некоторые сокращают так.

Михаил Свито:
Типа круто?

Дарья Безрученко:
Не сказать, что круто, наверное, больше показывает, что человек суперзанятой. Но лично в моем окружении такого нет. Если мы поздравляем с днем рождения, то с размахом.

Наталья Надольская:
Стас, в вашем окружении? Вы можете сказать, что ваши сверстники грамотно говорят, что у них красивая мелодичная речь?

Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?-7

Станислав Ткаченок, школьник, участник конкурса юных чтецов «Живая классика-2023»:
Говорят мои сверстники в большинстве своем правильно, хорошо. А вот пишем – есть люди, которые этим грешат.

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# Интернет # общество # Михаил Свито # Наталья Надольская # Фотофакт

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