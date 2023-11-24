Вместо «спасибо» – «спс». Почему в сетевом общении пользователи сокращают слова?
Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте в чем разберемся, особенно это у молодого поколения наблюдается: сокращение предложений, слов. Это же раздражает, когда тебе кто-то пишет вместо «спасибо» – «спс». Давайте у Станислава, Дарьи спросим: вы общаетесь, наверное, с такими? Я общаюсь. Не «с днем рождения» – «с др» пишут, так и хочется ответить тем же. Это как? Это же ненормально.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я вспомнила, Миша, мем на эту тему.
Михаил Свито:
Какой?
Наталья Надольская:
В интернете был мем: люди, которые пишут «пж», «с др» – что вы делаете с сэкономленным временем?
Михаил Свито:
Ничего, это просто такая мания.
Наталья Надольская:
Дарья, может, это действительно такая примета современной молодежи, новый сленг?
Дарья Безрученко, школьница, участница республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2023»:
Некоторые сокращают так.
Михаил Свито:
Типа круто?
Дарья Безрученко:
Не сказать, что круто, наверное, больше показывает, что человек суперзанятой. Но лично в моем окружении такого нет. Если мы поздравляем с днем рождения, то с размахом.
Наталья Надольская:
Стас, в вашем окружении? Вы можете сказать, что ваши сверстники грамотно говорят, что у них красивая мелодичная речь?
Станислав Ткаченок, школьник, участник конкурса юных чтецов «Живая классика-2023»:
Говорят мои сверстники в большинстве своем правильно, хорошо. А вот пишем – есть люди, которые этим грешат.
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