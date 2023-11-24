«Дети имеют вкус». Есть ли хорошая современная литература? Мнение педагога

Светлана Хоревич, учитель белорусского языка и литературы:

По поводу современной хорошей литературы – наверное, она есть, но, наверное, ее немного. Потому что если говорить о моих учениках, то все-таки, готовясь к урокам, они больше читают научно-популярную литературу, нежели современную художественную. Но тем не менее для меня такой знак – когда в старших классах, 10-11 класс, идет тема современная белорусская литература, поэзия, есть задание для ребят: выбрать самим автора. О нем сообщить немножко биографию, заслуги какие-то, если есть у этого писателя, поэта, и прочитать стихотворение. Я говорю: «Ребята, пожалуйста, корабль волен для плавания, ищите тексты». Выходят дети и говорят: «Ну вы нам и задали вопрос». – «Что случилось?» – «Мы столько перерыли интернета и пошли даже в библиотеку, взяли сборники, современные журналы, перечитали столько всего». Я говорю: «И как?» – «Выбрали, но было сложно». Это о чем говорит? Значит, дети имеют вкус. Они понимают, чего хотят, выбирают то, что им по душе. То, что легло к ним ближе, и они об этом рассказали. Потому что даже в классе перед своими одноклассниками не всегда смело можно выступить. Вроде из-за парты сказали, а когда у доски, для всех, то есть на тебя все смотрят, и о тебе складывается мнение. О твоем вкусе, читаешь ты, не читаешь, чем интересуешься, как подаешь себя. Наше любимое выразительное чтение: тоже есть проблема в этом плане – дети не хотят показывать свои эмоции. Поэзия, конечно же, дает такой толчок к развитию, эмоциям и высказыванию своего мнения, умению найти современного автора.

«Читать узкоспециализированную литературу». Как повысить уровень грамотности – подробности здесь.