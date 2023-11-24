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«Читать узкоспециализированную литературу». Как повысить уровень грамотности?

24 ноября 2023 17:31
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Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Зависит ли грамотность от количества и качества прочитанных книг? Ольга, ваше мнение.

«Читать узкоспециализированную литературу». Как повысить уровень грамотности?-1

Ольга Политыко, руководитель театрального коллектива:
На мой взгляд, не всегда так, потому что есть такое понятие, как регионализмы. Допустим, полесский говор, мы с легкостью отличим от Витебщины. И там, и там язык имеет свои особенности.

Наталья Надольская:
Это если говор, вы сейчас пытаетесь оправдать безграмотных людей. Мы именно про безграмотных – действительно ли они мало читали?

Ольга Политыко:
Тогда это, наверное, не безграмотность, а незнание. Незнание может исправляться различными способами, чтение – одно из них. Но просто читая книги, правильно ударение мы не поставим. Для этого надо читать узкоспециализированную литературу, допустим, по технике речи, смотреть фильмы. Кстати, очень помогают в этом плане аудиосказки, записанные профессионалами, или передачи, в том числе на телевидении, которые можем смотреть и что-то брать от дикторов.

«Дети имеют вкус». Есть ли хорошая современная литература? Мнение педагога – подробнее здесь.

# Грамотность # общество # Наталья Надольская # Ольга Политыко # Фотофакт

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