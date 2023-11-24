«Читать узкоспециализированную литературу». Как повысить уровень грамотности?

Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Политыко, руководитель театрального коллектива:

На мой взгляд, не всегда так, потому что есть такое понятие, как регионализмы. Допустим, полесский говор, мы с легкостью отличим от Витебщины. И там, и там язык имеет свои особенности.

Наталья Надольская:

Это если говор, вы сейчас пытаетесь оправдать безграмотных людей. Мы именно про безграмотных – действительно ли они мало читали?

Ольга Политыко:

Тогда это, наверное, не безграмотность, а незнание. Незнание может исправляться различными способами, чтение – одно из них. Но просто читая книги, правильно ударение мы не поставим. Для этого надо читать узкоспециализированную литературу, допустим, по технике речи, смотреть фильмы. Кстати, очень помогают в этом плане аудиосказки, записанные профессионалами, или передачи, в том числе на телевидении, которые можем смотреть и что-то брать от дикторов.