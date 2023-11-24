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В Хойникском районе прошло шествие «910 шагов на пути к освобождению»

24 ноября 2023 16:53
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80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает и Хойникский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оккупация длилась 910 дней. За это время нацисты убили 2 000 мирных жителей и сожгли дотла 36 деревень.

В Хойникском районе прошло шествие «910 шагов на пути к освобождению»-1

«910 шагов на пути к освобождению» – так организаторы назвали торжественное шествие, в котором приняли участие представители предприятий, организаций и молодежь. На митинге у братской могилы бойцов, партизан и подпольщиков почтили память героев, павших за свободу родной земли.

В Хойникском районе прошло шествие «910 шагов на пути к освобождению»-4

Людмила Смольская, жительница Хойников:
Это большая радость. Сегодня такой праздник, который пришел в каждый дом. Вы сами видите, сколько сегодня собралось наших хойницких людей, чтобы почтить память наших земляков, которые освобождали наш район.

В Хойникском районе прошло шествие «910 шагов на пути к освобождению»-7

Валентин Баранов, житель Хойников:
Пословица есть: «Тот народ, что не помнит своей истории, та нация – это не нация». Вот когда наши люди, молодое поколение будет помнить то, через что пришлось пройти нашим дедам, отцам, братьям старшим, у нас на территории Беларуси будет мир и спокойствие.

В Хойникском районе прошло шествие «910 шагов на пути к освобождению»-10

От Хойникского района эстафету памяти передали Корме. Уже 25 ноября там состоятся памятные мероприятия в честь юбилея освобождения.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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