«Вместо поддержки и развития целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси». Авторское мнение на СТВ

Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. В преддверии праздника Дня народного единства Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели. В эфире рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Орлов: В эфире «Сенат» и я, Петр Орлов. Сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства. Эти качества всегда были главными для белорусов, такими и должны оставаться. Неслучайно 2021-й в стране объявлен Годом народного единства. А уже 17 сентября белорусы будут отмечать День народного единства. Такое решение принял глава государства по итогам широкого обсуждения даты нового государственного праздника. К слову, дата неслучайная. Именно 17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году. Восстановленное в 1939-м единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе и стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего мы обеспечили единство нации, внутренний мир и покой. Именно о наше единство разбиваются все внешние попытки разжечь пожар мятежа или разрушительной революции в Беларуси. И именно единство нации составляет фундамент нашего экономического развития.

Петр Орлов:

В канун Дня народного единства в Национальном историческом музее Беларуси состоялся круглый стол «День народного единства как символ консолидации белорусского народа». Организатором площадки выступил Совет Республики. В рамках встречи сенаторского корпуса и представителей общественности в режиме видеосвязи прошла церемония открытия республиканского музейного комплекса, а также презентация книги-альбома лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова.