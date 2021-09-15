Кочанова: Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной – это абсолютная правда

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я просто уверена, что этот праздник должен быть таким праздником, который будет праздновать не только поколение современности, но это будут праздновать и те поколения белорусов, которые будут идти за нами. Потому что это наша история, наши корни и потому что в современном мире это очень важно – единство народа, наций, своя суверенная страна. Пожалуй, это очень важно. И то, что сегодня здесь прозвучало в выступлениях многих участников этого мероприятия о том, что, пожалуй, Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной, – это в полной мере абсолютная правда. Мы уже видим, какая идет подготовка к празднику, какие мероприятия проводятся в нашей стране и с каким интересом. Причем этот интерес не только людей более старшего поколения, которым, как правило, интересна история своей страны. Но что мы видим сегодня: немаловажно, что это интересно молодым людям.