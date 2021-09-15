Кочанова: Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной – это абсолютная правда

Новости Беларуси. К Дню народного единства все основные исторические музеи страны одновременно открыли экспозиции, посвященные 17 сентября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К Дню народного единства все основные исторические музеи страны одновременно открыли экспозиции, посвященные 17 сентября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Онлайн все регионы объединил и телемост. Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Беларуси, руководители центральных средств массовой информации.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я просто уверена, что этот праздник должен быть таким праздником, который будет праздновать не только поколение современности, но это будут праздновать и те поколения белорусов, которые будут идти за нами. Потому что это наша история, наши корни и потому что в современном мире это очень важно – единство народа, наций, своя суверенная страна. Пожалуй, это очень важно. И то, что сегодня здесь прозвучало в выступлениях многих участников этого мероприятия о том, что, пожалуй, Беларусь осталась единственной в Европе такой суверенной страной, – это в полной мере абсолютная правда. Мы уже видим, какая идет подготовка к празднику, какие мероприятия проводятся в нашей стране и с каким интересом. Причем этот интерес не только людей более старшего поколения, которым, как правило, интересна история своей страны. Но что мы видим сегодня: немаловажно, что это интересно молодым людям.