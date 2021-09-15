Наталья Кочанова: основная политика в нашей стране – это люди, народ, повышение их благосостояния и решение их вопросов

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Вы знаете, по-моему, это наша прямая ответственность – депутатского корпуса, членов Совета Республики – делать все для того, чтобы наше общество было едино, чтобы мы были едины в реализации тех задач, которые стоят перед нашим государством. Ведь наша политика в нашей стране, основная политика – это люди, это народ, это повышение их благосостояния, это решение их вопросов, поэтому, конечно, депутаты – это те люди, которых избирают наши граждане. Это самая прямая обязанность – делать все для того, чтобы сегодня мы были едины, чтобы могли решать – еще раз повторюсь – те задачи, которые связаны с социально-экономическим развитием, общественно-политической обстановкой в нашей стране, поэтому роль для нас – это не просто наша обязанность, это наша ответственность.

Петр Орлов:

День народного единства – это не только общенациональный, общегосударственный праздник, но и, мне кажется, глубоко личный праздник для каждого неравнодушного к своему Отечеству белорусу. Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям в честь этого праздника?

Президент сказал о том, что если бы не было этой даты, не было бы нашей страны. Это действительно так

Наталья Кочанова:

Вы правы. Действительно, несмотря на то что мы впервые отмечаем этот праздник, день 17 сентября из истории мы знали давно. В нашей стране есть и улицы, названные в честь этой даты знаковой, значимой в нашей истории нашего народа, и площади. И раньше называли этой датой предприятия, организации. Конечно, это очень важный этап в жизни нашей страны.

Вчера [14 сентября – прим. ред.] Александр Григорьевич, выступая на вручении наград лучшим людям нашей страны, которые были удостоены этих высоких званий, сказал о том, что если бы не было этой даты, не было бы нашей страны. Это действительно так. Тогда только Беларусь обрела территориальную целостность, люди воссоединились как народ Беларуси и смогли реализовать свои все возможности, которые они могли реализовать на тот момент. Поэтому, конечно, этот праздник, я думаю, войдет в календарь наших праздничных дат как один из основных праздников – праздник народного единства.

«У нас все есть для того, чтобы сегодня жить счастливо на этой земле»

Наталья Кочанова:

И в этот день праздничный, вернее, в преддверии этого праздника, я хотела бы пожелать нашим людям, прежде всего каждому, здоровья, счастья, благополучия. В этом нет никакого сомнения, потому что это очень важно. А нашей стране и нашему народу – чтобы мы были всегда едины, чтобы мы всегда ценили то, что имеем, что мы имеем свою страну – независимую, суверенную, красивую, родную. У нас есть свой народ. У нас все есть для того, чтобы сегодня жить счастливо на этой земле.