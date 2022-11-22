Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?

Новости Беларуси. Вторую неделю в Беларуси объявляют оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зима пришла, немного опередив календарь, отчего коммунальным службам пришлось пройти внеплановую проверку на готовность реагирования. Как обстоят сегодня дела на дорогах и чего дальше ждать от погоды, знает Анна Корольчук.

Как снег на голову – на той неделе мы действительно прочувствовали весь смысл этой фразы. Неожиданные осадки прежде всего застали врасплох автомобилистов. Только в первый день снегопада в Гомеле произошло более 40 ДТП – в два раза больше обычного. Причины очевидные – летняя резина, несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима. И пусть срок смены шин установлен до 1 декабря, сделать это нужно было уже вчера.

Сергей Бондаренко, заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и благополучно добраться до конечного пункта вождения, в первую очередь посмотреть на свою манеру управления. Изменить, устранить вопросы резкого увлечения скорости либо резкого торможения. Перейти к более плавному ходу, увеличить дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.

ГАИ работает в усиленном режиме. Пик происшествий на дорогах пройден, водители постепенно адаптируются. Сейчас патрули помогают застрявшим автомобилям и сопровождают колонны спецтехники. В областном центре на расчистку выезжает около 100 снегоуборочных машин в сутки, более трети из них предоставляют предприятия. К сезону в городе заготовили 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Анна Корольчук, корреспондент:

Высота снега доходит до 20 сантиметров. Дети и блогеры радуются, а работники коммунальных служб устало вздыхают. Расчищать улицы приходится круглосуточно. Ежедневно только в Гомеле на уборку скверов и площадей выходит около 300 сотрудников ЖКХ. Порой к ним подключаются и неравнодушные жители региона.

Самый большой отряд по борьбе со стихией в столице. Ежесуточно за состоянием кварталов следят более 400 специалистов. В случае сильного снегопадода на расчистку дорог готовы выехать почти 700 единиц техники. Наиболее типичные ситуации для зимнего периода коммунальщики отработали с ГАИ и УВД Мингорисполкома, в том числе эвакуацию транспорта, который мешает уборке. О предстоящем коллапсе стараются узнавать заранее.

Артем Ганчар, Главный Инженер Управления «Центр» Гпо «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Заключен соответствующий договор с Белгидрометеоцентром на прогноз погоды. На основании его прогноза, а также мониторинга улично-дорожной сети и интернет-ресурсов принимается решение о необходимом количестве техники. И людей, необходимых для привлечения к уборки снега.

В Минске уже подготовлено семь площадок для временного складирования снега и один снегоплавильный пункт. Но, судя по прогнозу, они пока не потребуются. Ноябрь на этой неделе будет непостоянен и удивит сменой декораций. Вместо морозов увидим оттепель и целый букет осадков в виде мокрого снега и дождя. Местами туман и гололедицу.

Марина Грицкевич, заместитель начальника службы метеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Атмосферные фронты, несущие новые порции осадков, будут сохранять свое влияние на территории нашей страны 25 и 26 ноября. По предварительному прогнозу, в воскресенье и в начале следующей неделе фронтальные разделы покинут территорию Беларуси. И с ростом атмосферного давления осадки в виде снега и мокрого снега будут отмечаться уже местами по республике.