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В магазинах Германии под усиленную охрану взяли мясо и рыбу

16 ноября 2025 16:52
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Латвия в знак солидарности с Литвой грозится закрыть границу с Беларусью. Как это отразится на латвийцах, об этом Рига подумает завтра. Ну, наверное, не добавит стабильности. В прибалтийской республике растет инфляция, а с ней и цены на продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным Центрального статистического управления страны, больше всего подорожали кофе, говядина и яйца. Цены эти товары выросли на 35, 28 и 21 % соответственно. В итоге около 40 % латвийцев стараются экономить на еде, чтобы иметь возможность оплатить коммунальные услуги. При этом правительство хвастается, что с 2022 года направило на укрепление восточных границ 900 миллионов евро. Противотанковые рвы, металлические ежи, бетонные блоки – и то ли еще будет?! Завершить этот процесс Латвия планирует только в 2028 году. Так что денег потратят еще прилично. 

В магазинах Германии под усиленную охрану взяли мясо и рыбу-2

А в Германии усиливают оборону продуктовые магазины. Под усиленную охрану взяли мясо и рыбу. На эти товары клеят специальные желтые наклейки с замками. Об этом пишет Bild. Местные жители уже привыкли видеть защиту на дорогих товарах, к примеру, на кофе или креме, а сейчас в зону риска попадает даже гуляш из говядины.

Отметим, в 2024 году в Германии зарегистрировали более 400 тысяч случаев кражи в магазинах. Общий ущерб составил 3 миллиарда евро. Некоторые эксперты говорят, что каждый день происходит около 100 тысяч незамеченных краж.

# Новости Германии # Новости Латвии

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