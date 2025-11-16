В магазинах Германии под усиленную охрану взяли мясо и рыбу

Латвия в знак солидарности с Литвой грозится закрыть границу с Беларусью. Как это отразится на латвийцах, об этом Рига подумает завтра. Ну, наверное, не добавит стабильности. В прибалтийской республике растет инфляция, а с ней и цены на продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным Центрального статистического управления страны, больше всего подорожали кофе, говядина и яйца. Цены эти товары выросли на 35, 28 и 21 % соответственно. В итоге около 40 % латвийцев стараются экономить на еде, чтобы иметь возможность оплатить коммунальные услуги. При этом правительство хвастается, что с 2022 года направило на укрепление восточных границ 900 миллионов евро. Противотанковые рвы, металлические ежи, бетонные блоки – и то ли еще будет?! Завершить этот процесс Латвия планирует только в 2028 году. Так что денег потратят еще прилично.