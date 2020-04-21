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Начало сезонов фонтанов и аттракционов в Минске отсрочат. Почему?

21 апреля 2020 20:11
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Новости Беларуси. Сезон фонтанов в Минске начнется позже, чем планировалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока запуск водных струй намечен на 30 апреля.

Начало сезонов фонтанов и аттракционов в Минске отсрочат. Почему?-1

Причина всему – погода. Ночные заморозки, а днем – в районе 10 градусов. Дополнительная прохлада минчанам пока ни к чему. Однако все фонтаны готовы к запуску. К слову, в этом сезоне старт пройдет без привычной концертной программы.

Скорее всего, начало сезона работы аттракционов также отсрочат. Хотя работники уже освобождают их от защитной пленки, приводят в порядок после зимы и занимаются проверкой технического состояния.

Начало сезонов фонтанов и аттракционов в Минске отсрочат. Почему?-4

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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