«Вместе со студентами посещают лекции». Что поможет школьникам выбрать будущую профессию?

Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Расскажите, какая сейчас существует программа профориентации школьников?

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Программа, профориентационная работа наших школьников активно проводится сегодня как учреждениями образования, как предприятиями – заказчиками кадров, как педагогическими коллективами наших школ, гимназий, колледжей. То есть это действительно очень важная работа. Важно, чтобы уже на стадии, скажем так, сдачи выпускных экзаменов, обучения на выпускных курсах или в выпускных классах абитуриент уже видел себя в дальнейшем в будущей своей профессии. Для того чтобы понимать, можем мы работать в этой профессии либо не можем, как раз таки большое внимание и большой объем работы проводится в наших школах, гимназиях, лицеях, когда учителя эту работу тоже активно проводят. Если говорить о профориентационной работе, которая проводится учреждениями высшего образования, то здесь тоже очень много форм. Это классические дни открытых дверей, когда абитуриенты приезжают в определенный день в учреждение образования, им показывают аудитории, возможности. Они знакомятся с преподавателями, студентами, которые рассказывают им о том, как учиться интересно, какие есть возможности в дальнейшем. Они знакомятся с материально-технической базой. Потому что подготовить высококвалифицированного специалиста без серьезной материально-технической базы в учреждении образования невозможно. Поэтому на этот аспект тоже уделяется большое внимание. То есть это такая классическая форма.