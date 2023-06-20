«Опирается на заявки предприятий». От чего зависит количество бюджетных мест в белорусских вузах?

Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Количество бюджетных мест определено, платных. Давайте понимать, что бюджетная подготовка на условиях за счет средств республиканского бюджета – это целевая подготовка. Ведь учреждение образования, вуз, когда утверждает контрольные цифры приема, опирается на заявки предприятий – заказчиков кадров, которые в перспективе через четыре года готовы, скажем так, взять по распределению данного специалиста на свое предприятие. Если таких заявок будет недостаточное количество, то, следовательно, контрольные цифры приема в тех объемах, которых сейчас утверждены, тоже не будут утверждены. Поэтому бюджетная подготовка – это тоже целевая подготовка. Потому что после окончания обучения это тоже распределение и работа на то предприятие, которое сегодня заказало данное место.