Вместе приготовить обед по старинному рецепту и пройти испытания. Самую дружную и трудолюбивую семью Беларуси выбрали в Ракове

Новости Беларуси. Вместе приготовить обед по старинному рецепту, пройти ряд испытаний и при этом ни разу не поругаться. 28 сентября в Ракове прошел финал семейного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Самых дружных и трудолюбивых выбирали среди представителей каждой области Беларуси – всего шесть семей и десятки болельщиков. Каждая пара креативно презентовала свои аграрные и личные достижения. О том, как дождь и ветер – не помеха совместным стараниям за победу – в репортаже корреспондента Ксении Худолей.

Финал проекта «Властелин села» – это заключительная точка в насыщенной для белорусской молодежи неделе. За несколько часов до начала семейных баталий Воложинский район принял почти 200 молодых аграриев на открытый диалог «Беларусь и я». Форум сельской молодежи – это вопросы трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе, развития инфраструктуры, зарплаты… И совместные старания, чтобы найти ответ на каждый из них.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Первый форум сельской молодежи, который проводился по поручению и по инициативе главы государства, показал, что у нас в стране очень много молодых людей, которые искренне любят родную землю и желают что-то сделать для своей страны.

Вот они – представители сельской молодежи, которую ставят в пример. Работа, дом, любимая семья и главное – бодрость и креатив. Казалось бы, в такой непогожий день любое уличное мероприятие – затея провальная. Но претендентов на звание «Властелин села» метеокапризами не остановить. Такие они – наши сельчане – оптимистичные и бесстрашные.

Александр и Елена Тетера, финалисты проекта «Властелин села-2019» (Витебская область):

Мы с семьей куда-то выехали. У нас нет домашней рутины. Здесь с людьми общаемся, с семьями другими знакомимся. Ребенка вывезли, показали, потому что за работой все некогда.

Павел Михалюк, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Сил вложено немало. Семья наша готова. Они в хорошем, боевом моральном духе. Я думаю, они покажут свои изюминки, свои фишки. Не исключаем момент того, что семьи из других областей также имеют что-то у себя в кармане, некие козыри.

Шесть семей, десятки болельщиков и честь области на кону. Дух авантюризма то и дело давал о себе знать. Но, возможно, именно он заставлял участников забыть о дожде и ветре. Без ссор, по-семейному мудро, мужья и жены готовили обед – настоящие белорусские драники на деревянной колоде.

Ксения Худолей, корреспондент:

Для современных хозяек такая готовка – настоящий кулинарный экстрим. Погода как будто заодно с соперниками. Видимо, выполнить это задание под силу действительно только властелину села.

Такой способ приготовления на колоде придумали финны, но белорусы его довели до ума. Главы семейств разводили огонь в считанные минуты, а картофель для драников от такого напора, кажется, даже лучше поддавался чистке. Голодными гости конкурса тоже не остались. Фудкорт по сельским правилам работал весь день.

Мы приготовили шурпу из баранины, шашлык из свинины. Люди покупают.

Тут очень весело, много конкурсов. Такой праздник нельзя пропустить. Почетный титул «Властелин села» в 2019 году отправился в Могилевскую область к семье Федотовых. Теперь развивать свое домашнее хозяйство победителям будет куда проще: их главный приз – новенький культиватор.