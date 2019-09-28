Кто же станет «Властелином села»? Самую дружную и трудолюбивую семью выбирают в Ракове

Что ждет его участников – в материале корреспондента Ксении Худолей.

Новости Беларуси. Сегодня, 28 сентября, проходит финал семейного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ракове за звание самых дружных и трудолюбивых будут бороться конкурсанты со всех областей Беларуси.

Эти семьи в сельском хозяйстве далеко не новички. Они представят свои аграрные достижения. Папам придется сегодня подготовить дрова к отопительному сезону всего лишь с помощью пилы «Дружба». Мамы на настоящих деревянных колодках приготовят исконно белорусские драники. Ну а детишки сделают скульптуру из соломы.

Ксения Худолей, корреспондент: Сегодня в Ракове проходит финал семейного проекта «Властелин села». Каждую область представляют лучшие представители по итогам промежуточного отбора. Мотивацией для всех станет новый культиватор.

У нас первым делом солома, фигуры из соломы. Сегодня будем первый раз пробовать.

В победный зачет войдут и результаты конкурса видеороликов. В них каждая семья показала один день из своей жизни. Интернет-голосование завершится сегодня, оно может стать для участников важным и даже победным аргументом. Впрочем, вне зависимости от результатов этот праздник обещает быть интересным для всех гостей.

Отдаться полностью своему делу, и тогда все получится. Волнения никакого нет.

Ксения Худолей: Кроме соревновательной программы чем еще здесь можно заняться?

Кроме соревновательной программы запланирована акция «Беларусь помнит», а также закладка зеленой семейной аллеи.

Екатерина Савченко, руководитель проекта «Властелин села»:

Каждый гость, придя к нам на праздник, может посетить фудкортю. Работают детские площадки, развернулся город ремесленников и мастеров.

Ксения Худолей:

По каким критериям жюри будет выбирать лучшую семью?

Екатерина Савченко:

В данном мероприятии победит именно дружба, потому что все семьи очень сплочены и настроены дарить праздник.

Конкурсная программа продлится до 18 часов. Сразу после жюри подведет итоги, и мы узнаем, кто же стал «Властелином села».