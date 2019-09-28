2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного

Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе «Плюс-минус».

Дмитрий Артюкевич, бренд-шеф:

Облепиховый чай. Это коктейль на основе чёрного чая, облепихового пюре, апельсина и розмарина. Облепихового пюре – где-то 20-25 миллилитров. Чёрный чай, крепкая заварка. Добавляется туда апельсин. Всё это подогревается, украшается розмарином и цедрой апельсина. В домашних условиях можно просто взять готовую горячую заварку чёрного чая, перемешать с облепиховым пюре, добавить туда готовый апельсин и всё. Пюре само уже идёт с добавлением сахара и за счёт этого его не нужно доводить ни сахаром, ни мёдом. Чай можно украсить веткой размарина и дать ему постоять буквально пару минут, чтобы розмарин дал немножко свой вкус. Также выдавить масла цедры апельсина на чай, и кинуть цедру можно тоже в сам чай. Цедра даст очень свежий цитрусовый аромат.