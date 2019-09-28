Прямой эфир

2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного

28 сентября 2019 17:29
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Несколько вариантов согревающих напитков предложили в программе «Плюс-минус»

Дмитрий Артюкевич, бренд-шеф:
Облепиховый чай. Это коктейль на основе чёрного чая, облепихового пюре, апельсина и розмарина. Облепихового пюре – где-то 20-25 миллилитров. Чёрный чай, крепкая заварка. Добавляется туда апельсин. Всё это подогревается, украшается розмарином и цедрой апельсина. В домашних условиях можно просто взять готовую горячую заварку чёрного чая, перемешать с облепиховым пюре, добавить туда готовый апельсин и всё. Пюре само уже идёт с добавлением сахара и за счёт этого его не нужно доводить ни сахаром, ни мёдом. Чай можно украсить веткой размарина и дать ему постоять буквально пару минут, чтобы розмарин дал немножко свой вкус. Также выдавить масла цедры апельсина на чай, и кинуть цедру можно тоже в сам чай. Цедра даст очень свежий цитрусовый аромат.

2 варианта чая по-новому: на основе чёрного и зелёного-1

Молочно-карамельный чай. Для него используется заварка зелёного чая, сироп карамели, примерно 15 миллилитров, немного молока. В домашних условиях можно использовать свежезаваренный горячий зелёный чай, перемешать его где-то с 50 миллилитрами молока, добавить сиропа карамельного. Можно украсить его солёной соломкой, при желании можно кинуть внутрь чая, она разбухает и даёт специфический вкус. И посыпать сахарной пудрой.

# Рецепты # общество # Дмитрий Артюкевич

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